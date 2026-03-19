Trump: İran'daki ateşi ben söndürmek istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ü açmak için müttefiklerinden talep ettiği yardımı da bulabilmiş değil. Bu yüzden Trump'ın binlerce ek askeri Ortadoğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia edildi.

Trump: Biçbir yere asker göndemiyoruz

Trump, bu iddiaları yalanlayarak “Hiçbir yere asker göndermiyoruz. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim" dedi.

Reuters haber ajansının haberinde hali hazırda Japonya'dan sevk edilen USS Tripoli amfibi gemisi ve bu gemiyle birlikte 5 bine yakın asker sıcak bölgeye doğru yolda olduğu iddia edilmişti.

Trump, İran’ın yeni lider arayışında olduğunu söyleyerek, "Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Hava savunma sistemleri yok oldu. Nereyi istersek orayı vuruyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor" dedi.

“Hark Adası'nı istediğimiz zaman yok edebiliriz”

Stratejik öneme sahip Hark Adası hakkında Trump, "O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi. İstersek savaş iki saniyede biter" dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran’daki petrol ve doğal gaz tesislerine saldırmamasını söylediğini belirterek, "O artık bunu yapmayacak" dedi.