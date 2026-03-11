Trump: İran'ı yok edecek olsak, bunu bu öğleden sonra bile yapabiliriz

Trump, "İran teslim olmasa bile ABD İran’dan çekilir mi?" şeklindeki bir soruya cevap vermeyi reddetti. Trump, "Onları, tarihte hiçbir ülkenin vurmadığı kadar sert vurduk. Ve henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, Ohio ve Kentucky’ye gerçekleştireceği ziyaretler öncesi Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Açıklamalarına ABD ordusunun İran’ı çok sert vurduğu mesajıyla başlayan Trump, operasyonların sona ermesi için daha ne yapılması gerektiğine ilişkin soru üzerine, "Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sonucun nasıl olacağını göreceğiz. Şu anda donanmalarını ve hava kuvvetlerini kaybettiler. Hava savunma sistemleri yok. Radarları yok. Liderleri ortada yok" dedi.

"Onları yok edecek olsak, bunu bu öğleden sonra bile yapabiliriz"

Trump, "İstersek çok daha kötü şeyler yapabiliriz ama bazı şeyleri özellikle bırakıyoruz. Onları yok edecek olsak, bunu bu öğleden sonra bile yapabiliriz. Aslında bunu bir saat içinde bile yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

İran’daki okul saldırısına ilişkin soruya net yanıt vermedi

Trump, İran’da çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı hakkında yürütülen incelemede elde edilen ilk bulguların suçun ABD’de olduğunu gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Bunu bilmiyorum" dedi.

Petrol şirketlerinin CEO’ları ile konuşup Hürmüz Boğazı’nı kullanmayı teşvik edip etmediği yönünde bir soru alan Trump, "Evet, kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bakın, bir gecede neredeyse tüm mayın gemilerini yok ettik" ifadelerini kullanarak, ABD’nin vurduğu İran’a ait deniz unsuru sayısının ise 60’a ulaştığını duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı’na mayın döşendiği haberlerine ilişkin olarak ise, "Öyle olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, saldırıların başlangıcında öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney’in oğlunun ülkenin yeni lideri olarak kalması durumunda bu savaşta zafer ilan edilmesinin mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Buna yorum yapmak istemiyorum" dedi.

"İspanya ile ticareti kesebiliriz"

İspanya ve ABD arasında bir işbirliğinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır. Bence hiç işbirliği yapmıyorlar. İspanya çok kötü davrandı. NATO’ya karşı çok kötü davrandılar. Belki, İspanya ile ticareti kesebiliriz. İspanya ne yapıyor bilmiyorum. Korunuyorlar ama paylarını ödemek istemiyorlar. Yıllardır böyle" cevabını verdi.

"Hizbullah’tan kurtulmamız gerekiyor"

Hizbullah ve Lübnan konusunda Trump, "Lübnan’ı ve Lübnan halkını seviyoruz. Ama Hizbullah’tan kurtulmamız gerekiyor. Hizbullah yıllardır bir felaket oldu" dedi.