Trump: İran'ın 'asla nükleer silah sahibi olmayacağına' dair anlaşmaya vardık

Trump İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran’da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

Trump açıklamasında "İran’da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı" diye konuştu.

Trump: Kabul ettiler

Trump, İran'a yönelik, "Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler" dedi. Görüşmeler hakkında "İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"USS ABRAHAM LİNCOLN GEMİSİNE 100 GÜZE ATILDI HEPSİ İMHA EDİLDİ"

İran'ın ABD gemisini vurduğu iddialarına ilişken Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı.

Trump, "Gazeteleri okursanız zor bir savaş verdiğimizi sanırsınız. Oysa biz Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz ve istediğimizi yapabiliyoruz" dedi.