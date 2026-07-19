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Trump: İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uymayacağını belirtmesi umurumda değil

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü kalmadığını söylemesinin "umurunda olmadığını" belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Trump: İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uymayacağını belirtmesi umurumda değil
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ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırıların ardından NewsNation kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Askerlerin ölmesinin "çok üzücü bir durum" olduğunu dile getiren Trump, "savaşın asıl amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" olduğunu yineledi.

Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin, "Bu umurumda değil." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Temmuz'da ABD'nin İslamabad Mutabakatını askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor." ifadesini kullanmıştı.

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