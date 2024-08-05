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Trump: İran'ın İsrail'e bu gece saldıracağını duydum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını belirtti.

AA
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Trump: İran'ın İsrail'e bu gece saldıracağını duydum
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ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu.

İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı." dedi.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

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