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ABD Başkanı Trump: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada petrol akışının sürdüğünü belirterek İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğim
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ABD ekonomisi ve piyasaların güçlü bir performans sergilediğini ileri sürdü.

Trump paylaşımında, "Petrol akıyor, İran asla nükleer silaha sahip olamaz; dünya güvende olacak" ifadelerini kullandı.

ABD borsalarının güçlü bir yükseliş içinde olduğunu belirten Trump, istihdamın rekor seviyelere ulaştığını ve fiyatların gerilediğini öne sürdü.

Fiyatlardaki düşüşün satın alma gücünü ve ürünlere erişilebilirliği iyileştirdiğini ifade eden Trump, ABD'nin mevcut durumunu değerlendirirken ülkenin daha önce görülmemiş ölçüde güçlü, güvenli ve saygın olduğunu savundu.

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