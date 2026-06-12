ABD Başkanı Trump: İran'ın sızdırdığı şartlar gerçeği yansıtmıyor

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı yeni paylaşımda Mehr haber ajansında çıkan "14 maddelik anlaşma" haberine tepki gösterdi.

"İran'ın yalan haberlere sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde anlaşmaya varılan şartlarla hiçbir ilgisi yok" diye yazan Trump, İran'ın söylediklerinin gerçekle örtüşmediğini savundu.

"Son derece onursuz insanlar" diyerek Tahran yönetimini eleştirilerini sürdüren Trump "Onlarla iyi niyetli bir müzakere diye bir şey söz konusu değil. İNANILMAZ!" dedi.

Hürmüz'de dün gece Hint gemilerine düzenlenen saldırıları "kabul edilemez" olarak niteleyen Trump "Kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor, hem de çok hızlı bir şekilde!" diye ekledi.

Maddelerde neler vardı?

- Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde düşmanlıkların kalıcı ve derhal sona erdirilmesi

- ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama ve İran'ın egemenliğine saygı göstermesi

- Deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması ve ABD'nin İran çevresindeki güçlerini geri çekmesi

- Petrol, petrokimya ürünleri ve türevlerinin satışına yönelik yaptırımların askıya alınması ve İran'ın finansal kaynaklarına tam erişimi

-ABD ve müttefikleri tarafından en az 300 milyar dolarlık İran'ın yeniden yapılanma planlarının sunulması

- ABD'nin birincil, ikincil yaptırımlarının ve BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının tamamen kaldırılması için 60 günlük müzakereler

- İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamındaki nükleer silah üretmeme taahhüdünü yeniden teyit etmesi

- Müzakere sürecinde ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmama ve yeni yaptırımlar uygulamaması

- Nihai müzakerelerin sürdüğü 60 günlük dönemde İran'a ait bloke edilmiş 24 milyar doların serbest bırakılması

- Anlaşmanın uygulanması için bir izleme mekanizmasının kurulması ve nihai anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması

- Nihai müzakerelerde bloke edilmiş fonların yarısının serbest bırakılması

- Nihai anlaşmanın yalnızca zenginleştirilmiş nükleer materyalin geleceği, uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yaptırımların kaldırılması ve İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması konularını kapsaması

- İran'ın füze programı ve direniş gruplarına verdiği desteğin ise kesin olarak müzakere gündemi dışında bırakılması