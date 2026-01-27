Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük

Trump, bu ayın başlarında binlerce protestocunun öldürülmesi üzerine İran'daki rejim hedeflerine yönelik bir saldırı emri vermeye çok yaklaşmıştı. ancak bu kararı erteledi. Aynı zamanda bölgeye askeri varlıklar sevk ederek İran'a gözdağı verdi.

Trump'ın henüz bir karar vermediği belirtilse de USS Abraham Lincoln gemisinin bugün bölgeye girmesi büyük gerginlik yarattı.

Trum hemen ardından "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük," dedi. Trump İran'ın anlaşma yapmak istediğini ve birçok kez arayarak konuşmak istediklerini söyledi.

Diplomatlar ise Trump'ın İran'a kabul edilebilir bir teklif sunmasını olası bulmuyor. Bunu Trump'ın İran'daki tüm zenginleştirilmiş uranyumun kaldırılmasını ve uzun menzilli füze stoklarına sınırlama getirilmesini talep etmesine dayandırıyorlar.