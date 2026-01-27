Trump: İran'ın yanında Venezuela'dakinden daha büyük bir donanmamız var

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber platformuna verdiği röportajda İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığını hatırlatan Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" dedi.

ABD Başkanı, ulusal güvenlik ekibi tarafından kendisine sunulan seçenekler hakkında konuşmayı veya hangisini tercih ettiğini belirtmeyi reddetti.

Diplomasinin de bir seçenek olmaya devam ettiğini dile getiren Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" diye konuştu. Axios'a konuşan kaynaklar ise Trump'ın İran konusunda henüz nihai bir karar vermediğini söylüyor.

Oksijen'in derlediği haberde ABD ve İsrail'in Tahran üzerindeki baskısı, İran'da kötüleşen ekonomi ve yaşam koşulları nedeniyle Aralık 2025'te patlak veren protestolardan bu yana artış gösteriyor.

ABD'li ve İsrailli yetkililerin açıklamaları, İran'daki yönetimi devirmeye dönük tutumu yansıtıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'deki güvenlik değerlendirmelerinin "ilerleyen günlerde" ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı ihtimaline işaret ettiğini bildirmişti.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo da ABD'nin hem Basra Körfezi'ne hem de Orta Doğu geneline askeri yığınak yaptığına işaret ederek kendilerinin de tüm cephelerde hazırlık içinde olduklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'ndan (WEF) Washington'a dönerken yaptığı açıklamada "İran'a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğunu" duyurmuştu. Trump, "İran'ı infazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim, vazgeçtiler" ifadelerini kullanmıştı.

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde de Trump'ın İran'a yönelik olası saldırısını Tahran'la yapılan diplomatik temaslar, lojistik engeller ve bölgesel müttefiklerin tepkilerinin ardından durdurduğu iddia edilmişti.