Trump: 'İran'la konuşuyoruz, anlaşma yapmak istiyorlar' (Video)

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Miami'ye varışının ardından havaalanında İran savaşı ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu.

İran'ın büyük bir yenilgiye uğradığını öne süren Trump, "Bizimle konuşuyorlar. Şu anda konuşuyoruz. Anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

ABD ordusunu "açık ara dünyanın en iyisi" olarak niteleyen Trump, "İran büyük bir yenilgiye uğruyor" ifadelerini kullandı.