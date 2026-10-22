Trump: İran'la savaşa girmek yaptığım en iyi işlerden biri

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ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina'da katılacağı seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'la savaşa girmekten pişman olup olmadığı sorulan Trump, kararını savunarak, “Hayır. Bence yaptığımız en iyi işlerden biri bu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelledik” dedi.

Önceki ABD başkanlarının bu yönde bir adım atmadığını öne süren Trump, İran'la savaşa girilmemesi halinde Tahran'ın nükleer silaha sahip olacağını ve bunu kullanacağını iddia etti.

Rusya ile müzakerelerde anlaşma mesajı

Rusya ile ilişkilere de değinen Trump, Ukrayna konusunda Moskova ile yürütülen müzakerelerin iyi gittiğini belirtti.

Trump, “Uzun zamandır ilk kez bir anlaşmaya bu kadar yakın olabiliriz” ifadesini kullandı.

Bazı çevrelerin ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını beklediğini söyleyen Trump, müzakereler devam ederken yaptırım kararının uygun olmayacağını savundu.

Rusya'ya teşekkür etti

Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı Stephen Hubbard konusunda Moskova'ya teşekkür ettiklerini bildirdi.

Rusya'nın İran'la savaş sürecine müdahil olmamasından da memnuniyet duyduklarını belirten Trump, iki ülke arasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.