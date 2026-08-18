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Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan bir müzakere olmadığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden veya planlanan herhangi bir müzakere bulunmadığını açıkladı. Hürmüz Boğazı’nın açık ve ABD’nin kontrolünde olduğunu savunan Trump, İran’a yönelik deniz ablukasının da sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan bir müzakere olmadığını belirtti
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı’nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la şu anda görüşmediklerini belirtti.

Trump, açıklamasında, "İran'la devam eden ya da planlanan hiçbir görüşme ya da müzakere yok" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "İran'a yönelik deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve geçerliliğini koruyor. Hürmüz Boğazı açık ve işliyor. Tüm su mayınları kaldırıldı veya imha edildi" diye ekledi.

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