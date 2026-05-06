Trump, İran'la yüz yüze müzakerelere dönmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi

Amerikan New York Post gazetesine kısa röportaj veren Trump, İran'la olası müzakere sürecine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Pakistan'ın "ABD ile İran arasında olası barış anlaşmasının yakın olduğu" yönündeki açıklamasının ardından Washington'daki son durumu değerlendiren Trump, temkinli konuştu.

ABD Başkanı, ne zaman İslamabad'daki yüz yüze müzakerelere dönülebileceği yönündeki soruya "Bence bunu yapacağız ama henüz çok erken" yanıtını verdi.

Trump, muhabirin, The Post’un yeni bir müzakere turu için Pakistan’a bir muhabir göndermeye hazırlanıp hazırlanmaması gerektiği sorusuna "Sanmıyorum" şeklinde karşılık verdi.

Habere göre, Trump, "generallerle" görüşmesinin olduğunu aktararak telefon görüşmesini aniden sonlandırdı.