  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini danışmanlarına iletti
Takip Et

Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini danışmanlarına iletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarına, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında "koşullar uygunsa" İranlı yetkililerle görüşmek istediğini söylediği öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini danışmanlarına iletti
Takip Et

CNN'in konuya yakın bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, danışmanlarına "koşulların uygun olması" durumunda, İranlı yetkililer ile BM Genel Kurul toplantıları kapsamında görüşmek istediğini söyledi.

Yetkili, bu tarz bir toplantının, Trump'ın baş danışmanları ile İranlı yetkililer arasında da olabileceğini ancak şu anda planlanan bir toplantı olmadığını iddia etti.

Söz konusu yetkili, İranlı yetkililerin, bu tarz bir toplantıya açık olup olmadığı konusunda da bilgi vermedi.

Bakan Mehmet Şimşek: Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttıBakan Mehmet Şimşek: Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttıEkonomi

 

Manisa'da okul yakınındaki saldırı: 3 öğrencinin durumu kritikManisa'da okul yakınındaki saldırı: 3 öğrencinin durumu kritikGündem

 