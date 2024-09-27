Trump ismini paraya çeviriyor! Ayakkabı, İncil’in ardından bu kez saat satıyor

ABD’de başkanlık için geri sayım devam ederken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, hiçbir başkan adayının yapamadığı şekilde ismini paraya çevirmeye devam ediyor. Trump, bu kez altı haneli fiyat etiketlerine sahip yeni bir saat serisini pazarlamaya başladı.

Seçimlere 40 gün kala yeni ürünü tanıttı

Trump son markalı ürünü Trump Watches'ı sosyal medyada duyurdu. Trump’ın seçimlere 40 gün kala yaptığı bu hamle ABD basınında, hiçbir başkan adayının yapamadığı şekilde ismini paraya çevirmesinin son örneği olarak değerlendirildi.

6 haneli fiyatları ile dikkat çekiyor

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden “Trump Watches” adıyla satışa sunulan saatleri paylaştı. CNN International’ın haberine göre, Trump destekçilerine saatlerin iyi Noel hediyeleri olacağını söyledi ve onları satın alabilecekleri bir bağlantıya yönlendirdi. Saatler 499 dolara satılıyor ancak Tourbillon adındaki bir seri 100 bin dolara satılıyor. Üç farklı renkte sunulan bu saatler sınırlı üretilerek sadece 147 tane piyasaya sürüldü.

Destekçilerine mesaj yolladı

Trump, destekçileriyle siyasi mesajlarını paylaştığı sosyal medya sitesi Truth Social'da, "Bu saatler gerçekten özel, onları çok seveceksiniz" yazdı. Web sitesindeki bir feragatname, Trump'ın veya şirketinin saatleri tasarlamadığını, üretmediğini, dağıtmadığını veya satmadığını açıklıyor. Bunun yerine, "TheBestWatchesOnEarth LLC" adlı bir şirket, kol saati serisini satmak için Trump adına lisans verdi.

Trump adını paraya çeviriyor

Trump, yarışa yaklaşık iki yıl önce katıldığından beri, adını ve benzerliğini taşıyan yeni ürünler satarak milyonlarca dolar kazandı. Örneğin, geçen yıl Trump'a dijital NFT veya değiştirilemez token "ticaret kartları" satan bir şirket olan NFT INT, LLC ile yaptığı lisans anlaşmasıyla 7,2 milyon dolar kazandı.

Trump temalı incil ve ayakkabı serisi bile var

Ayrıca oğlu Donald Trump kurucu ortağı olduğu bir yayınevi aracılığıyla altın spor ayakkabı serisi ve iki kitap çıkardı ve Trump temalı İncil serisinin reklamını yaptı.

Bu hafta ayrıca "Trump Coins"i de piyasaya sürdü. Bu coinler bir yüzünde eski başkanın yüzü ve arkasında Beyaz Saray'daki imzası bulunan 1 onsluk gümüş madalyon şeklinde sunuldu. Saatler gibi Trump’ın bir de kendi adına coini bile var. Bu coinler de başka bir lisans anlaşmasının sonucu. Eski başkan, kampanyasının yayınladığı videolara benzer bir tarzda çekilen bir video mesajında ​​coinleri tanıtmıştı.

Yakın zamanda kripto para girişimini duyurdu

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı sıkı bir yarışın ortasında olan Trump, yakın zamanda oğulları ve yakın arkadaşı ve emlak geliştiricisi Steve Witkoff'un öncülük ettiği yeni bir kripto para girişimini duyurdu.