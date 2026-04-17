Trump: İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD bunu yapmaları yasakladı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'a ilişkin son durumu değerlendirdi.

ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarının nükleer tozlarını toplayacağını ve bu konunun ABD ile Lübnan arasındaki gündemden bağımsız olduğunu ifade eden Trump, Lübnan'la Hizbullah dahil ayrıca görüştüklerini bildirdi.

Donald Trump, ABD'nin Hizbullah meselesini Lübnan ile görüşerek ayrıca ele alacağını vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine de "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." diye seslendi.