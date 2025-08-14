  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: İsrail gazetecilerin girişine izin vermeli
Takip Et

Trump: İsrail gazetecilerin girişine izin vermeli

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilmesini görmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: İsrail gazetecilerin girişine izin vermeli
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye basın mensuplarının girmesi konusunda değerlendirmede bulundu.

Trump, "Gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi konusunda İsrail'e baskı yapacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bunun olmasını isterim. Gazetecilerin içeri girmesine hiçbir itirazım yok. Eğer gazeteciyseniz orada röportaj yapmak tehlikeli olabilir, bunu da biliyorsunuz ancak bunun olduğunu (basın mensuplarının Gazze'ye girdiğini) görmek isterim." diye yanıt verdi.

Borsada perşembe günü para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...Borsada perşembe günü para bu hisselerde dolaştı! İşte en çok alım-satım olan 10 hisse...Ekonomi

 

İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin de tutuklandıİBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin de tutuklandıGündem

 

Dünya
Hindistan’da sel: En az 40 ölü, 200'den fazla kişi kayıp
Hindistan’da sel: En az 40 ölü, 200'den fazla kişi kayıp
Trump’tan Putin’e uyarı: Görüşmeden sonuç çıkmazsa Rusya’ya yaptırım uygulanacak
Görüşmeden sonuç çıkmazsa Rusya’ya yaptırım uygulanacak
Hindistan'da sel felaketi: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
Hindistan'da sel felaketi: 17 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
Belediye başkanı eşinin önünde uçurumdan düşerek öldü!
Belediye başkanı eşinin önünde uçurumdan düşerek öldü!
Putin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çaba sarf ediyor
Putin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çaba sarf ediyor
Fransa'da yazın en büyük yangını: Kasıt var mı?
Fransa'da yazın en büyük yangını: Kasıt var mı?