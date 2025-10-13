  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, İsrail Meclisi'ne hitap edecek!
Takip Et

Trump, İsrail Meclisi'ne hitap edecek!

ABD Başkanı Donald Trump İsrail ziyareti kapsamında Meclisi'ne ulaştı. Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç."mesajını yazarak imzaladı. Trump, birazdan İsrail Meclisi'ne hitap edecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, İsrail Meclisi'ne hitap edecek!
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasına geldi.

Trump İsrail Meclisi'ne ulaştı

Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı.

Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Trump, İsrail Meclisi'ne hitap edecek

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç."mesajını yazarak imzaladı.

Trump, birazdan İsrail Meclisi'ne hitap edecek.

ABD Başkanı Trump, Mısır'daki zirve öncesi İsrail'de: Havalimanında Netanyahu karşıladıABD Başkanı Trump, Mısır'daki zirve öncesi İsrail'de: Havalimanında Netanyahu karşıladıDünya
Trump'tan Erdoğan'a Mısır zirvesi önce övgü: Harikaydı, çok yardımcı oldu çünkü çok saygı duyulan biriTrump'tan Erdoğan'a Mısır zirvesi önce övgü: Harikaydı, çok yardımcı oldu çünkü çok saygı duyulan biriGündem
Dünya
Rusya istihbarat servisi duyurdu: Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisine yönelik saldırı engellendi
Rusya: Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisine yönelik saldırı engellendi
Mısır: Netanyahu, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak
Mısır: Netanyahu zirveye katılacak
Fransa'da Gazze için uluslararası insani yardım konferansı düzenlenecek
Fransa'da Gazze için uluslararası insani yardım konferansı düzenlenecek
Trump'a İsrail'de 'Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası', Mısır'da da 'Nil Nişanı' verilecek
Trump'a İsrail'de 'Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası', Mısır'da da 'Nil Nişanı' verilecek
ABD Başkanı Trump, Mısır'daki zirve öncesi İsrail'de: Havalimanında Netanyahu karşıladı
Trump, İsrail'de: Havalimanında Netanyahu karşıladı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı