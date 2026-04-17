  Trump: İsrail'in Lübnan'a saldırıları yasaklandı
Trump: İsrail’in Lübnan’a saldırıları yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz’ün açılması sonrası yaptığı açıklamalarda, NATO’ya sert sözlerle yüklenerek “uzak durun” mesajı verdi. Trump ayrıca İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD tarafından yasaklandığını ve İran’ın deniz mayınlarını temizlediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda hem müttefiklerine hem de NATO’ya yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki krizin sona erdiğini ifade eden Trump, NATO’nun süreçte etkisiz kaldığını savunurken, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD tarafından yasaklandığını ve İran’ın deniz mayınlarını temizlediğini öne sürdü.

Trump’ın paylaşımları şu şekilde:

ABD, büyük B-2 bombardıman uçaklarımızın oluşturduğu tüm nükleer “tozu” alacak — hiçbir şekilde para alışverişi olmayacak. Bu anlaşma hiçbir şekilde Lübnan’ı kapsamıyor. Ancak ABD, Lübnan ile ayrı olarak çalışacak ve Hizbullah meselesini uygun şekilde ele alacak. İsrail artık Lübnan’ı bombalamayacak. Bu, ABD tarafından yasaklandı. Yeter artık! Teşekkürler.

Hürmüz Boğazı meselesi artık sona erdiğine göre, NATO’dan bize yardım gerekip gerekmediğini soran bir telefon aldım. Onlara, sadece gemilerini petrolle doldurmak istiyorlarsa gelsinler, aksi halde uzak dursunlar dedim. Gerektiğinde işe yaramadılar, kâğıttan kaplan!

Suudi Arabistan, BAE ve Katar’a cesaretleri ve yardımları için teşekkür ederim!

İran, ABD’nin yardımıyla tüm deniz mayınlarını kaldırdı ya da kaldırıyor. Teşekkürler!

