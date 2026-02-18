Trump, Japonya'nın ABD'ye yapacağı yatırım projelerini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, konuya dair Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Japonya ile yapılan "devasa" ticaret anlaşmasının hayata geçtiğini bildiren Trump, "Japonya, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün ilk kısmını resmi ve mali olarak başlattı. Bu, Amerikan sanayi tabanını canlandırmak, yüzbinlerce harika Amerikan işini yaratmak, ulusal ve ekonomik güvenliğimizi hiç olmadığı kadar güçlendirmek için yaptığımız tarihi ticaret anlaşmasının bir parçası." ifadelerini kullandı.

Trump, bu kapsamda, Texas eyaletindeki petrol ve gaz, Ohio eyaletindeki enerji üretimi ve Georgia eyaletindeki kritik mineraller gibi stratejik alanlarda üç "muazzam" projeyi duyurmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Projelerin ölçeğine değinen Trump, şöyle devam etti:

"Bu projelerin ölçeği o kadar büyük ki, çok özel bir kelime olmadan gerçekleştirilemezdi. Tarifeler... Ohio'daki gaz santrali tarihin en büyüğü olacak, Amerika Körfezi'ndeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi ihracatı artıracak ve ülkemizin enerji hakimiyetini daha da ileriye taşıyacak, kritik mineraller tesisimiz ise yabancı kaynaklara olan aptalca bağımlılığımızı sona erdirecek."

Trump, Amerika'nın yeniden inşa ettiğini, ürettiğini ve kazandığını vurgulayarak, ABD ve Japonya için "çok heyecan verici ve tarihi" bir dönem olacağını belirtti.

"Projeler 36 milyar dolarlık bir taahhüdü temsil ediyor"

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Trump'ın duyurduğu projelere ilişkin, "Bu projeler, ekonomimizin kilit sektörleri olan enerji üretimi, petrol ve doğalgaz ile ileri imalat alanlarında 36 milyar dolarlık bir taahhüdü temsil ediyor. Stratejik ticaret tam olarak budur." değerlendirmesinde bulundu.

Ohio'daki tesisin 9,2 gigavat elektrik üreteceğini ve şebeke güvenilirliğini güçlendireceğini kaydeden Lutnick, uygun maliyetli enerjiyle Amerikan imalatını destekleyeceklerini anlattı.

Lutnick, Amerika Körfezi'nde inşa edilecek derin deniz ham petrol ihracat tesisi projesine ilişkin de "Projenin ABD'nin yıllık 20-30 milyar dolarlık ham petrol ihracatını sağlaması, rafinerilerimiz için ihracat kapasitesini güvence altına alması ve Amerika'nın dünyanın önde gelen enerji tedarikçisi konumunu güçlendirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Son proje kapsamında da ABD'de sentetik endüstriyel elmas üretim kapasitesi oluşturacaklarını kaydeden Lutnick, böylelikle bu alanda ABD'nin talebinin tamamının ülke içinde karşılanacağını, yabancı tedarike bağımlı olunmayacağını vurguladı.

Lutnick, "Bu projelerin birlikte, binlerce yüksek nitelikli Amerikan istihdamı yaratması bekleniyor. Sermayeyi Japonya sağlıyor. Altyapı ABD'de inşa ediliyor. Getiriler Japonya'nın kazanç elde etmesini sağlayacak şekilde yapılandırılırken, Amerika stratejik varlıklar, genişlemiş sanayi kapasitesi ve güçlenmiş enerji hakimiyeti elde ediyor." değerlendirmesinde bulundu.