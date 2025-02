Trump kameralar önünde azarladı! Zelenskiy, Beyaz Saray'ı terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, "Bugün mineral anlaşmasını imzalayacağız. Çok adil bir anlaşmamız var. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir taahhüdüdür. Nadir toprakları alıp yapay zeka ve askeri silahlar da dahil olmak üzere yaptığımız her şey için kullanacağız" dedi. Trump, anlaşmanın Zelenkiy ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında imzalanacağını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasının çok büyük bir şey olacağını söyleyen Trump, "Ukrayna savaşa geri dönmeyecek. Ukrayna, Rusya ile ateşkes konusunda tavizler vermesi gerekecek" diye konuştu.

Hem Ukrayna hem de Rusya'dan yana olduğunu vurgulayan Trump, "Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, "Putin, anlaşma yapmak istiyor" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin "Barış olmaması durumunda Ukrayna'ya daha fazla silah gönderecek misiniz" sorusuna Trump, "Çok fazla silah göndermek için sabırsızlanmıyoruz, savaşı bitirmek için sabırsızlanıyoruz. Cevabım evet. Ama umarım fazla göndermek zorunda kalmayız çünkü hızlı bir şekilde halletmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Zelenskiy ise, Ukrayna'nın ABD hava savunmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Trump'a Ukrayna savaşı ile ilgili bazı resimler gösteren Zelenskiy, Rusya'yı kastederek, "Savaşta bile kurallar vardır. Bu adamların kuralları yok" diye konuştu.

Mineral anlaşması için Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, ABD'nin ne yapmaya çalıştığına ilişkin görüşmek istediğini söyledi. Putin'i kastederek, "Birlikte onu durdurabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullanan Zelenskiy, Putin'in savaşı başlattığını ve bedelini ödemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Maden anlaşmasına ilişkin konuşan Zelenskiy, "Bu belge yeterli değil. Güvenlik garantisine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Trump'a Putin'e yönelik daha yumuşak yaklaşımı nedeniyle tepki gösteren Zelenskiy, ABD Başkanının Ukrayna şehirlerinin 3 yıl süren savaş nedeniyle harabeye döndüğü yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Zelenskiy'nin sözlerine tepki gösteren ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Oval Ofisi'ne gelip ülkenizin yok olmasını önlemeye çalışan yönetime saldırmanın saygılı bir davranış olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Zelenskiy'nin sözlerine ilişkin konuşan Donald Trump ise, "Ülkenizin başı büyük belada. Kazanamayacaksınız. Bizim sayemizde iyi çıkma şansınız çok yüksek" dedi.

Zelenskiy'nin yalnız oldukları yönündeki açıklamalarına Trump, "Yalnız değildiniz. Aptal başkanımız (Biden) aracılığıyla size 350 milyar dolar verdik. Size askeri teçhizat verdik. Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı, bu savaş 2 hafta içinde biterdi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yapılan yardımlara değinen Trump, "Tüm o tankları yok etmeniz için size mızrakları ben verdim. Obama size çarşaf verdi. Daha minnettar olmalısınız çünkü size söyleyeyim, kartlarınız yok. Biz varken kartlarınız var ama biz yokken hiç kartınız yok. Şu anda kartlarınız yok. Bizimle birlikte, kartlara sahip olmaya başlıyorsunuz. Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz! Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz" ifadelerini kullanarak, "Minnettar ol" dedi.

Yaşanan gerginliğin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'ı terk etti.

İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından, planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Başkan Zelenskiy'nin ABD’nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim" dedi.

ABD’nin dahil olmasının müzakerelerde Zelenskiy’e büyük bir avantaj sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Ben avantaj istemiyorum, barış istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" ifadelerini kullandı.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.