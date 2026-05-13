Trump kameralar önünde gazeteciye sinirlendi: Aptal, sen zeki bir insan değilsin

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da inşa edilen yeni balo salonunun maliyeti ve büyüklüğüyle ilgili eleştirilere sert yanıt verdi. Projenin bütçe altında ilerlediğini savunan Trump, soruyu soran gazeteciye hakaret etti.

Trump konuyla ilgili “Bütçenin altındayız. Salonun boyutunu iki katına çıkardım çünkü buna ihtiyacımız var. Şu anda bütçe içinde, hatta bütçe altında ve takvimin önündeyiz.” dedi.

Gazeteciye sert tepki: Aptal insan

Salonun büyüklüğüyle ilgili yöneltilen sorular üzerine Trump, gazeteciye doğrudan sert çıktı. “Boyutunu iki katına çıkardım, aptal insan. Sen zeki biri değilsin” ifadelerini kullandı.

Maliyet 200 milyon dolardan 400'e çıktı

Oksijen'in derlediği habere göre Beyaz Saray’ın yıkılan Doğu Kanadı’nın yerine yapılacak balo salonunun büyüklüğü ve maliyeti, Trump’ın projeyi ilk kez geçen yaz duyurmasından bu yana değişiklik gösterdi.

Başlangıçta 200 milyon dolar olarak açıklanan maliyet, daha sonra 400 milyon dolara yükseldi. Trump ise projeye ilişkin maliyet eleştirilerini reddederek finansmanın tamamen varlıklı bağışçılar tarafından karşılanacağını savundu.

1 milyar dolarlık devasa bütçe

Öte yandan Beyaz Saray’dan Detaylı Sunum Beyaz Saray yetkilileri, Senato’daki Cumhuriyetçilerle yaptıkları toplantıda 1 milyar dolarlık güvenlik harcamasının detaylarını paylaştı.

Sunuma göre bütçe;

• Beyaz Saray kompleksinin güçlendirilmesi

• Ziyaretçi tarama tesisleri

• Güvenlik eğitimi

• Korunan kişilere yönelik güvenlik artırımları

• Gelişen tehditler ve teknolojiye uyum

• Ulusal öneme sahip etkinlikler gibi kalemleri kapsıyor.