Trump: Kanada 'Altın Kubbe' için 51. Eyalet seçeneğini değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen savunma sistemine ücretsiz katılım karşılığında ülkesinin 51'inci eyaleti haline gelme teklifini "değerlendirdiğini" bildirdi.

Kanada, Trump’ın Altın Kubbe teklifini mi değerlendiriyor?

Trump, Truth Social hesabından, Kanada'nın Altın Kubbe savunma sistemine katılma olasılığına ilişkin paylaşım yaptı.

"Altın Kubbe sisteminin bir parçası olmayı çok isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ulus olarak kalmaları halinde bunun onlara 61 milyar dolara mal olacağını, ancak bizim sevgili 51. eyaletimiz haline gelmeleri durumunda maliyetin sıfır dolar olacağını söyledim." ifadelerini kullanan Trump, Kanada'nın bu teklifi "değerlendirdiğini" aktardı.

Altın Kubbe savunma sistemini inşa edecek

Trump, ülkenin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe adı verilen savunma sistemini inşa edeceklerini duyurmuş, bunun "uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını" ifade etmişti.

Maliyeti yaklaşık 175 milyar dolar

Söz konusu sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini, dolayısıyla 3 yıl gibi bir sürede sistemin işler hale gelmesini beklediklerini kaydeden Trump, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

Trump: Kanada da bizi aradı

Trump ayrıca, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." demişti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 22 Mayıs'ta, Altın Kubbe savunma sistemine katılmak için ABD ile görüştüklerini belirtmiş ve "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey" ifadelerini kullanmıştı.