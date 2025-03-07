Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı!

Trudeau , partisinin ABD başkanı ve Kanada mallarına uyguladığı gümrük vergileriyle ilgili iç anlaşmazlıklar nedeniyle istifaya zorlanmasının ardından ülke liderliğindeki son haftalarını yaşıyor.

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu ağlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gümrük vergisi savaşıyla baskı yapmasının ardından Trudeau, toplantı sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Trudeau, perşembe günü basına yaptığı açıklamada, ülkesi için çok çalıştığını söylerken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Başbakan, "Kişisel düzeyde, bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koyduğumdan, insanların arkasında olduğumdan emin oldum ve bu yüzden burada size şunu söylemek için bulunuyorum: Sizi destekliyoruz, bu hükümetin son günlerinde bile, bugün ve gelecekte Kanadalıları hayal kırıklığına uğratmayacağız," dedi ve ağladı.

“Karşı durabilmek en önemli şey”

Başbakan Trudeau "Tepkimizde güçlü ve kararlı olmaya devam etmek istiyoruz ve birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz çünkü Kanadalıların şu anda hissettiği birlik aslında bizden çok daha büyük bir ticaret ortağına karşı durabilmek için en önemli şey" dedi.

Trudeau, "Şu anda Kanada'nın çok, çok güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip olduğu bir andayız, çünkü Kanadalılar ülkemiz için, vatandaşlarımız için ayağa kalkma konusunda çok birleşik ve netler ve bunun Amerikalılar tarafından başlatılan kesinlikle haksız ve haksız bir ticaret savaşı olduğu konusunda çok, çok kararlılar ve biz de buna devam edeceğiz" diye de ekledi.

Trump, Kanada'nın ABD'yi soyan birkaç ülkeden biri olduğunu söylemişti

ABD Başkanı, Kanada'nın ABD'yi "soygun yapan" birkaç ülke arasında olduğunu iddia etti ve ithalat vergilerinin artırılmasının Amerikan tüketicileri üzerindeki etkisinin önemsiz olduğunu söyledi.

Trump, "Şimdi, bunlar bizi dolandıran ülkeler ve şirketler, yabancı şirketler ve ben gelene kadar hiçbir Başkan bu konuda hiçbir şey yapmadı ve ben de bu konuda çok şey yaptım," dedi.

Trump, "Birçoğu küreselci ülkeler ve şirketler, onlar da aynısını yapmayacaklar, çünkü yıllar önce bizden alınan şeyleri geri alıyoruz. Bir ülke olarak çok haksız muamele gördük" diye tepki göstermişti.

Kanada misilleme vergilerini duyurmuştu

Trump, vergi artışlarının hem Meksika hem de Kanada'dan ABD sınırından gelen fentanil selinin misilleme olduğunu söylüyor, ancak ülkeye kuzey komşusundan çok az fentanil giriyor. Kanada, Şubat ayında misilleme vergilerini duyurdu.

Trudeau daha önce tek taraflı vergi artışlarını "çok aptalca bir şey" olarak nitelendirmiş ve Trump'ın başlattığı ticaret savaşının bir süre daha devam edebileceğini söylemişti.

Ocak ayında Trudeau, Trump'ın ticaret savaşını ilk ele alış biçimi nedeniyle Liberal Parti içinde yaşanan çekişmelerin ardından, Ekim ayında yapılması beklenen Kanada seçimleri öncesinde başbakanlık görevinden istifa edeceğini duyurmuş "Kanadalılara hizmet etmek hayatımın onuruydu" demişti.

Trump aylardır alay ediyor

Trump aylardır Trudeau ile alay ediyor, Kanada'yı 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyor ve başbakana "Vali Trudeau" diye sesleniyor.

Trump, Justin Trudeau'nun görevi bırakacağına inanmıyor

Trudeau ile alay etmeye devam eden Trump ise, "İnanın ya da inanmayın, Kanada için yaptığı korkunç işe rağmen, Justin Trudeau'nun, kendisinin sebep olduğu Gümrük Vergisi sorununu, Başbakanlığa tekrar aday olabilmek için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli!" açıklamasında bulundu.