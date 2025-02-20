  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, Kanada için "51. eyalet" mesajını yineledi
Takip Et

Trump, Kanada için "51. eyalet" mesajını yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yapılacak ABD-Kanada hokey maçı öncesinde, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum" şeklinde mesaj yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, Kanada için "51. eyalet" mesajını yineledi
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kanada için kullandığı "51. eyalet" mesajını bir kez daha yineledi.

Trump, yerel saatle bu akşam yapılacak ABD-Kanada hokey maçı öncesinde Amerikan takımına başarılar dileyerek, "Bugün büyük Amerikan hokey takımımızı arayacağım ve onları çok daha düşük vergiler ve daha fazla güvenlik ile bir gün, belki de çok yakında, değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada'ya karşı zafer dileyeceğim" ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan bir kez daha "Vali Trudeau" diye bahseden Trump, başka bir programı dolayısıyla maça katılamayacağını ancak Trudeau'nun isterse, maçı izlemeye davetli olduğunu belirtti.

Trump, Avrupa borsalarına yaradıTrump, Avrupa borsalarına yaradıBorsa Haberleri
ABD’nin en büyük kasası 'Fort Knox' tesisinde 147,3 milyon ons altın bulunuyorABD’nin en büyük kasası 'Fort Knox' tesisinde 147,3 milyon ons altın bulunuyorDünya

 

Dünya
ABD’nin en büyük kasası 'Fort Knox' tesisinde 147,3 milyon ons altın bulunuyor
'Fort Knox' tesisinde 147,3 milyon ons altın bulunuyor
Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması kabul edilemez
Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması kabul edilemez
Uçağı ters dönen havayolu şirketi yolculara koşulsuz 1 milyon TL ödeyecek
Uçağı ters dönen havayolu şirketi yolculara 1 milyon TL ödeyecek
İsrail, Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki saldırılarını sürdürüyor
Kanada Başbakanı Trudeau: Her zaman Ukrayna'nın yanındayız
Kanada Başbakanı Trudeau: Her zaman Ukrayna'nın yanındayız
Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı 80 can aldı
Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı 80 can aldı