  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu
Takip Et

Trump, Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu "sahte" bir reklam kullandığı gerekçesiyle bu ülke ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ronald Reagan Vakfı, Kanada'nın, Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin olumsuz konuştuğu sahte bir reklamı hileli bir şekilde kullandığını duyurdu.” ifadelerini kullanan Trump, bunun ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin kararlarına müdahale etmek için yapıldığını savundu.

Trump, gümrük vergilerinin ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu korkunç davranışları nedeniyle, Kanada ile tüm ticaret görüşmeleri sonlandırılmıştır" ifadesini kullandı.​​​​​​​

Sigaraya zam sinyali: Vergi oranlarında değişikliğe gidildiSigaraya zam sinyali: Vergi oranlarında değişikliğe gidildiEkonomi
Motorine zam bekleniyor: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam bekleniyor: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Sarı kodlu alarm verildi! İşte sıcaklık tahminleri...Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Sarı kodlu alarm verildi! İşte sıcaklık tahminleri...Gündem
AFAD duyurdu: Erzurum'da sabaha karşı korkutan depremAFAD duyurdu: Erzurum'da sabaha karşı korkutan depremGündem

 

Dünya
Trump ile Putin'in görüşmesi tamamen rafa mı kalktı? Beyaz Saray'dan açıklama
Trump ile Putin'in görüşmesi tamamen rafa mı kalktı? Beyaz Saray'dan açıklama
AB’nin Ukrayna’ya Rus varlıklarıyla kredi anlaşması aralık ayına kaldı
AB’nin Ukrayna’ya Rus varlıklarıyla kredi anlaşması aralık ayına kaldı
Trump’tan İsrail meclisinde oylanan ilhak tasarısına yorum: İsrail, Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak, endişelenmeyin
Trump’tan İsrail meclisinde oylanan ilhak tasarısına yorum: Endişelenmeyin
Chobani'den ABD Futbol Federasyonu'yla işbirliği
Chobani'den ABD Futbol Federasyonu'yla işbirliği
Trump: Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz
Trump: Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz
Trump ile Şi Cinping görüşmesinin tarihi belli oldu
Trump ile Şi Cinping görüşmesinin tarihi belli oldu