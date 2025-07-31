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Trump: Kanada’nın Filistin kararı, ticari ilişkileri zora sokar

Trump, Kanada'nın Filistin devletini tanıma kararının ticaret anlaşmasını zorlaştırdığını belirtti

Haber Merkezi
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Trump: Kanada’nın Filistin kararı, ticari ilişkileri zora sokar
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını belirtti.

"Ticaret anlaşmasını zorlaştıracak"

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı.

Kanada Filistin'i devlet olarak tanıyacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.

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