Trump: Kanada’nın Filistin kararı, ticari ilişkileri zora sokar
Trump, Kanada'nın Filistin devletini tanıma kararının ticaret anlaşmasını zorlaştırdığını belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını belirtti.
"Ticaret anlaşmasını zorlaştıracak"
Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı.
Kanada Filistin'i devlet olarak tanıyacak
Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.