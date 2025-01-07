Trump, Kanada'yı nasıl ABD'ye bağlayacağını anlattı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, başkanlık koltuğuna oturmasına kısa süre kala gündemdeki konuları değerlendirdi.

Trump, ABD'nin Kanada'ya hiçbir şekilde muhtaç olmadığını, aksine Kanada'nın kendilerine muhtaç olduğunu savunarak, "Kanada'nın (ABD'ye ait) bir eyalet olması gerekiyor." dedi.

"Bize ihtiyacımız olmayan birçok şey satıyorlar"

Kanada'da üretilen araçların yüzde 20'sini almasalar bu ülkenin fonksiyonunu yitireceğini savunan Trump, "Bu yüzden (Kanada Başbakanı Justin) Trudeau buraya geldiğinde ona dedim ki eğer bunu yapmazsak ne olur? Kanada'nın dağılacağını söyledi. Bize ihtiyacımız olmayan birçok şey satıyorlar. Onların arabalarına ve diğer ürünlerine ihtiyacımız yok." diye konuştu.

Trump, Kanada'nın çok küçük bir ordusunun olduğunu belirterek, "Kanada'yı aslında biz koruyoruz. Bizim ordumuza güveniyorlar. Bunda sorun yok ama bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu çok haksızlık." ifadesini kullandı.

Kanada'yı nasıl ABD'ye bağlayacak?

Kanada'yı nasıl "ABD'ye bağlayacağıyla" ilgili soruyu yanıtlayan Trump, "Amerikan ekonomisinin gücünü" ve ABD ile Kanada arasındaki ekonomik dengeleri kullanacağını söyledi.

Trump, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz? Ben de (Kanada Başbakanı) Vali Trudeau'ya şöyle dedim; Eğer size maddi destek sağlamasaydık ne durumda olurdunuz?" diye konuştu ve bu durumda Kanada'nın ABD'ye bağlanması gerektiğini ileri sürdü.

Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğim

Trump, hem Kanada hem de Meksika'ya "gereksiz yere" açık verdiklerini kaydederek, bu iki ülkeyle de ekonomik ilişkileri ve gümrükleri revize edeceğini dile getirdi.

Sözlerini bir adım daha ileri taşıyan Trump, "Pek çok bölgeyi kapsayan güzel bir halka şeklindeki Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Bence güzel ve uygun bir isim." dedi.

Joe Biden yönetiminin Meksika'da trilyonlarca dolar değerindeki Amerikan varlıklarını kullanmadığını, bu varlıkların esasen ABD'ye ait olduğunu ve kendisi yönetime gelince Biden'ın yaptığının tersini yapacağını belirten Trump, "Meksika ile büyük bir ticaret açığımız var ve Meksika'ya çok yardım ediyoruz. Meksika aslında karteller tarafından yönetiliyor ve bunun olmasına izin verilemez." diye konuştu.