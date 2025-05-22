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Trump, Katar sorusuna öfkelendi, muhabiri kovdu (Video)

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında Katar’ın hediye ettiği uçakla ilgili soru soran NBC muhabirine sert tepki gösterdi. “Yeterince zeki değilsin” diyerek muhabiri salondan kovan Trump, Katar’ın yatırımlarını överken jet için de “çok hoş bir şey” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Trump, Katar sorusuna öfkelendi, muhabiri kovdu (Video)
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile düzenlediği basın toplantısında, Katar’ın hediye ettiği Boeing uçağına ilişkin soru soran NBC muhabirini azarlayarak salondan kovdu.

Başkan Donald Trump Çarşamba günü Oval Ofis'te Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında NBC News'ten Peter Alexander, Pentagon'un Çarşamba günü Air Force One olarak kullanılmak üzere 400 milyon dolarlık bir Katar jetini resmi olarak kabul etmesi konusunda Başkan Trump’a soru sordu.

Trump, Alexander'a tepki gösterdi ve "Sen neden bahsediyorsun? Buradan defolup gitmelisin. Bunun Katar uçağıyla ne alakası var? Sen gerçekten berbat bir muhabirsin. Birincisi, muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Yeterince zeki değilsin” dedi.

Trump'tan jet savunması: Çok hoş bir şey 

Trump, ABD Hava Kuvvetleri’ne verilen jetin “çok hoş bir şey” olduğunu savunarak, Katar’ın ayrıca 5.1 trilyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çekti.

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