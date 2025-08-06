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Trump, kendisinden sonraki başkan adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü dönem adaylığını düşünmediğini yineleyerek kendisinden sonraki Cumhuriyetçi başkan adayı olarak Başkan Yardımcısı JD Vance'i işaret etti.

Haber Merkezi
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Trump, kendisinden sonraki başkan adayını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, dün yaptığı "3. dönem adaylığını düşünmediği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret etti.

ABD Başkanı, "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklindeki soruya, "Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda." yanıtını verdi.

Trump, dün CBNC News kanalına verdiği röportajda, 3. dönem başkan adaylığını şu anda düşünmediğini açıklamıştı.

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