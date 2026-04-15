Trump, kola bağımlılığını savundu: Çimleri öldürüyorsa kanseri de öldürür

ABD’de Sağlık Hizmetleri ve Medicare-Medicaid Merkezi’nin başındaki isim olan Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump’ın diyet kola tüketimini ilginç bir gerekçeyle savunduğunu söyledi.

Öz, Trump’ın, kolanın döküldüğü çimleri kurutabildiğini belirterek “Bu durumda vücuttaki kanser hücrelerini de öldürebilir” şeklinde düşündüğünü ifade etti.

Öz, bu açıklamaları Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın sunduğu “Triggered with Don Jr.” adlı podcast programında dile getirdi. Trump’ın ayrıca, konsantreden yapılan portakal suyuyla üretildiği için Fanta’nın “taze sıkılmış” sayılabileceğini savunduğu ifade edildi.

Donald Trump Jr. ise babasının enerjisine dikkat çekerek, “80 yaşına yaklaşan birçok kişi bu seviyede enerjiye, hafızaya ve dayanıklılığa sahip değil” dedi ve söz konusu alışkanlıkların tamamen olumsuz görülmemesi gerektiğini ifade etti.