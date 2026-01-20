Trump, Macron'la mesajlaşmalarını paylaştı: Dostum, Suriye konusunda aynı çizgideyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ait olduğunu öne sürdüğü özel mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.

“Dostum” hitabıyla başlayan mesajlarda Macron’un, Trump’ın dış politika adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu görüldü.

"Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz"

Trump’ın paylaştığı ekran görüntüsünde Macron’un şu ifadeleri kullandığı yer aldı:

"Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda harika işler yapabiliriz. Grönland’da ne yaptığını anlamıyorum. Haydi büyük şeyler inşa etmeye çalışalım.”

Paylaşılan ikinci mesajda ise Macron’un, Davos zirvesinin ardından Paris’te bir G7 toplantısı düzenlemeyi teklif ettiği görüldü.

Macron’un mesajında, toplantı kapsamında Ukraynalı, Danimarkalı, Suriyeli ve Rus yetkililerle kenar görüşmeler yapılabileceğini ifade ettiği ve Trump’ı Paris’te akşam yemeğine davet ettiği aktarıldı.

"Paris'te birlikte bir akşam yemeği yiyelim"

Macron’un mesajının devamı şöyle:

“Davos’tan sonra perşembe öğleden sonra Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da kenar görüşmeler için davet edebilirim. ABD’ye dönmeden önce perşembe günü Paris’te birlikte bir akşam yemeği yiyelim."

Ekran görüntüsünde mesajların hangi uygulama üzerinden gönderildiği ise netlik kazanmadı.

Trump, Grönland’ı ABD’ye katma yönündeki ısrarını sürdürürken, Macron dahil birçok Avrupalı liderin bu plana karşı çıkması üzerine Avrupa ülkelerine ek gümrük vergileri uygulanacağını açıklamıştı. Trump, Grönland konusunun Davos’ta da gündeme geleceğini belirtmişti.