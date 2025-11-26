  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, Maduro ile görüşmeye yeşil ışık yaktı
Takip Et

Trump, Maduro ile görüşmeye yeşil ışık yaktı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşme konusunda "yeşil ışık yakarken", "İşleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa, o da sorun değil." ifadesini kaydetti.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, Maduro ile görüşmeye yeşil ışık yaktı
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü tatilini geçirmek üzere başkent Washington’dan Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik konusunda bir kez daha Maduro yönetimini suçladı, ancak aynı zamanda Maduro ile görüşmeye hala açık olduğunu ifade etti.

Bir gazeteci, ABD’nin Venezuela’daki bir örgütü “yabancı terör örgütleri” listesine aldığını ve bu örgütün başında Maduro’nun bulunduğunu hatırlatarak, “Neden hala onunla görüşmek istiyorsunuz?” diye sordu.

"İşleri kolay yoldan halledebilirsek harika olur"

ABD Başkanı Trump, "Eğer bazı hayatları kurtarabilirsek; işleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa o da sorun değil." şeklinde yanıt verdi.

"Görüşmenin amacı, Venezuela’dan kaynaklanan sorunları çözmek"

Trump, bu görüşmede amacının ne olduğu yönündeki bir başka soruyu ise, "Bu amacın ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur." şeklinde yanıtladı ve Venezuela’dan kaynaklanan sorunları çözmek istediklerini belirtti.

Ne olmuştu?

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles adlı yapıyı Yabancı Terörist Örgütler listesine almıştı. Caracas yönetimi ise bu adımı, ülkeye müdahale için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Washington yönetimi, “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden saldırı grubunu Latin Amerika’ya göndermişti. Bu gelişme bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber etmişti ve Venezuela’nın herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

BİM 26 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Çalışma Sandalyesi geliyor!BİM 26 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Çalışma Sandalyesi geliyor!Aktüel
BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Halı Yıkama Makinesi geliyor!BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Halı Yıkama Makinesi geliyor!Aktüel

 

Dünya
Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro hapis cezasına başladı: Nelerden suçlu bulundu?
Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro hapis cezasına başladı
Ukrayna: ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'u, "barış planını" görüşmek için Kiev'de bekliyoruz
Ukrayna: ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'u, "barış planını" görüşmek için Kiev'de bekliyoruz
Parklara 3 katı ücret ödenecek! ABD'den ilginç karar
Parklara 3 katı ücret ödenecek! ABD'den ilginç karar
ABD’li Senatör Sanders: İsrail’e yapılan askeri destek kesilmeli
ABD’li Senatör Sanders: İsrail’e yapılan askeri destek kesilmeli
Kremlin: Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff gelecek hafta Moskova’ya gelecek
Kremlin: Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff gelecek hafta Moskova’ya gelecek
Venezuela’da halk sokaklarda: ABD’ye tepki, Maduro’ya destek
Venezuela’da halk sokaklarda: ABD’ye tepki, Maduro’ya destek