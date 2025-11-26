Trump, Maduro ile görüşmeye yeşil ışık yaktı

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü tatilini geçirmek üzere başkent Washington’dan Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik konusunda bir kez daha Maduro yönetimini suçladı, ancak aynı zamanda Maduro ile görüşmeye hala açık olduğunu ifade etti.

Bir gazeteci, ABD’nin Venezuela’daki bir örgütü “yabancı terör örgütleri” listesine aldığını ve bu örgütün başında Maduro’nun bulunduğunu hatırlatarak, “Neden hala onunla görüşmek istiyorsunuz?” diye sordu.

"İşleri kolay yoldan halledebilirsek harika olur"

ABD Başkanı Trump, "Eğer bazı hayatları kurtarabilirsek; işleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa o da sorun değil." şeklinde yanıt verdi.

"Görüşmenin amacı, Venezuela’dan kaynaklanan sorunları çözmek"

Trump, bu görüşmede amacının ne olduğu yönündeki bir başka soruyu ise, "Bu amacın ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur." şeklinde yanıtladı ve Venezuela’dan kaynaklanan sorunları çözmek istediklerini belirtti.

Ne olmuştu?

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles adlı yapıyı Yabancı Terörist Örgütler listesine almıştı. Caracas yönetimi ise bu adımı, ülkeye müdahale için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Washington yönetimi, “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve ona eşlik eden saldırı grubunu Latin Amerika’ya göndermişti. Bu gelişme bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber etmişti ve Venezuela’nın herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.