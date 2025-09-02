Trump mahkemenin iptal kararı hakkında acil toplantı yapacak: Gümrük vergileri kalkarsa felaket olur

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı olduğuna karar vermişti. Mahkeme, Trump yönetimine ABD Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulunması için 14 Ekim'e kadar vergilerin yürürlükte kalmasına izin vermişti.

Trump acilen toplantı yapacak

Trump bugün yaptığı açıklamada ABD temyiz mahkemesinin, gümrük vergilerinin çoğunu yasadışı bulan kararı hakkında acil bir toplantı düzenleyeceğini söyledi.

"Gümrük vergileri ortadan kalkarsa felaket olur"

Trump, "son derece taraflı" olarak nitelediği mahkemenin kararını kınayarak Truth Social'da şu paylaşımı yaptı: "Eğer bu tarifeler bir gün ortadan kalkarsa, bu ülke için tam bir felaket olur."

Trump , ikinci döneminde gümrük vergilerini ABD dış politikasının temel direklerinden biri haline getirmişti ve bunları siyasi baskı oluşturmak ve ABD'ye mal ihraç eden ülkelerle ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için kullanmıştı.