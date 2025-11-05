Trump, Mamdani’nin New York Belediye Başkanlığı seçimini yorumladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelirken, dün bazı eyaletlerde yapılan belediye ve valilik seçimlerini yorumladı.

Trump, Demokrat aday Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığını kazandığı ve diğer Demokrat adayların da iyi sonuçlar aldığı seçim akşamının Cumhuriyetçileri memnun etmediğini söyledi.

ABD Başkanı, "Dün gecenin (Cumhuriyetçiler için) bir zafer olması beklenmiyordu. Cumhuriyetçiler için (sonuçların) iyi olduğunu düşünmüyorum. Kimse için iyi olduğunu sanmıyorum ama ilginç bir akşam geçirdik ve çok şey öğrendik." değerlendirmesini yaptı.

"Hükümetin kapalı olması, Cumhuriyetçiler için büyük bir olumsuz faktör"

Seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi Parti için ne anlama geldiğini kapsamlı şekilde analiz edeceklerini ifade eden Trump, "Bu konuda ne yapmamız gerektiğini ve hükümetin kapanmasının dün geceyle nasıl bir ilgisi olduğunu tartışmak istiyorum. Anketlere göre, hükümetin kapanmasının Cumhuriyetçiler için büyük bir olumsuz faktör olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Trump, 36. gününe giren ve ABD tarihinin en uzun hükümet kapanma süreci olarak kayıtlara geçen siyasi kriz konusunda bir kez daha Demokratları suçladı.

"Demokratların yarattığı felaket bir hükümet kapanmasının ortasındayız ve bu Demokratların yarattığı bir şey ama bence hak ettikleri kadar suçlanmıyorlar. Bu, artık resmi olarak Amerikan tarihinin en uzun hükümet kapanma süreci oldu." diyen Trump, Cumhuriyetçi Partinin ilkeleri doğrultusunda gerekeni yapacağını belirtti.

Son 56 yılın rekor katılımlı seçimi

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, resmi olmayan sonuçlara göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.