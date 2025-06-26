  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Medyanın ordudan özür dilemesi gerekiyor
Takip Et

Trump: Medyanın ordudan özür dilemesi gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırının başarısını sorgulayan medya kuruluşlarının, ordu mensuplarından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Medyanın ordudan özür dilemesi gerekiyor
Takip Et

 ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın nükleer programının "temel bileşenlerini yok etmediği" iddiasında bulunan ABD medyasını hedef aldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine tarafından bu sabah yapılan basın açıklamasından övgüyle bahseden Trump, "Şimdiye kadar gördüğüm en büyük, en profesyonel ve en doğrulayıcı basın toplantılarından biriydi." ifadesini kullandı.

Trump, "Fake News" (Sahte Haber) tabirini kullandığı söz konusu basın kuruluşlarının, İran'a saldırı düzenleyen ABD'li pilot ve diğer ordu mensuplarından "özür dilemesi" gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı, "CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal işten çıkarılmalı. Onlar, şeytani düşüncelere sahip kötü insanlar." ifadelerine yer verdi.

İran'ın nükleer tesislerinin çevresinde görülen "arabalar ve küçük kamyonların" tesisteki nükleer kapasiteyi başka bir yere taşıdığı tezlerine de yanıt veren Trump, bu araçların sadece, "enkazın üstünü örtmeye çalıştığı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Tesisten hiçbir şey çıkarılmadı. Çok uzun, çok tehlikeli, çok ağır ve taşınması zor olurdu." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

ABD'deki bazı medya kuruluşları ele geçirilen ön raporlara dayanarak, İran'a yapılan saldırıların, Tahran yönetiminin nükleer programının "temel bileşenlerini yok etmediği", ancak bunun çalışmaları sadece "birkaç ay geriye götürmüş olabileceği" yönünde görüşlere yer vermişti.

ABD Başkanı Trump, İran nükleer tesislerine saldırı düzenleyen pilotların saldırının başarısının tartışıldığı haberlerden üzüntü duyduğunu aktararak, pilotların "onuru" için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini bildirmişti.

Sivas'ta deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı geldiSivas'ta deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı geldiGündem

 

İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinde süre uzatıldıİkinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesinde süre uzatıldıEkonomi

 

Dünya
Kremlin: Ukrayna ile yeni müzakerelerin tarihi, takas süreci bitince belirlenecek
Kremlin: Ukrayna ile yeni müzakerelerin tarihi, takas süreci bitince belirlenecek
Pentagon'dan sızdırılan İran raporu: ABD, Fordo'nun yok edildiğine dair kanıt sunamadı
Pentagon'dan sızdırılan İran raporu: ABD, Fordo'nun yok edildiğine dair kanıt sunamadı
İngiltere, donanma gemilerini söküm için Türkiye'ye gönderiyor!
İngiltere, donanma gemilerini söküm için Türkiye'ye gönderiyor!
Kargo gemisinde yangın! 3 binden fazla araç sulara gömüldü
Kargo gemisinde yangın! 3 binden fazla araç sulara gömüldü
Tarifelere rağmen güçlü küresel ticaret sürüyor
Tarifelere rağmen güçlü küresel ticaret sürüyor
AB liderlerinden kritik zirve: Rusya yaptırımları, ABD ticareti ve Orta Doğu görüşülecek
AB liderlerinden kritik zirve: Rusya yaptırımları, ABD ticareti ve Orta Doğu görüşülecek