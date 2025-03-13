Trump, Mehmet Öz'ün kardeşini bakan yardımcılığına aday gösterdi

ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan adaylık duyurusuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir Türk ismi daha ekibine ekledi.

Otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.

Seval Öz'ün görevi ne olacak?

Seval Öz'ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi. ABD'deki çeşitli bakanlıklar, birden fazla bakan yardımcısı ile faaliyet gösteriyor.

Beyaz Saray, Öz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndaki tam rolünü henüz açıklamadı ancak mesleki geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabileceğini gösteriyor.

Mehmet Öz'ün adaylık süreci

Seval Öz, Trump’ın Sağlık Sigortası Departman başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi.

Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart cuma günü yapılması bekleniyor.

Bu oturum ile tarihte ilk kez hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan bir kişi ABD Senatosu'nda onay sürecinden geçmiş olacak.