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Trump, Meloni ile görüştü: Harika bir kadınla birlikteyim, Avrupa'yı kasıp kavuruyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yı Florida'daki malikanesinde ağırlayan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, "Bugün harika bir kadın ile birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor" dedi.

Haber Merkezi
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Trump, Meloni ile görüştü: Harika bir kadınla birlikteyim, Avrupa'yı kasıp kavuruyor
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ABD'nin 47'nci başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlaması beklenen Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-12 Ocak tarihlerindeki Roma seyahati öncesi Trump'ı ziyaret etti.

"Bugün harika bir kadın ile birlikteyim"

İtalya Başbakanı'nı Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün harika bir kadın ile birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor" ifadelerini kullandı. Birlikte belgesel gösterimine katılan ikili, ardından akşam yemeği yedi.

Trump belgeseli Meloni'nin yanı sıra yeni yönetimde Dışişleri Bakanı olarak seçeceği Florida Senatörü Marco Rubio ve Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak aday gösterdiği Florida Temsilcisi Mike Waltz ile birlikte izledi. Ayrıca Trump'ın Hazine Bakanlığı için seçtiği Scott Bessent de hazır bulundu.

Trump'la görüşen 2. AB lideri 

Meloni, geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından başkanlık seçimlerinden bu yana Trump'la görüşen ikinci Avrupa Birliği (AB) lideri oldu. Trump'ın görüştüğü ilk dünya lideri Arjantinli Javier Milei olurken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da seçilmiş başkanla görüşmek üzere Florida'yı ziyaret etmişti.

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