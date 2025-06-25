Trump, mesajlarını paylaşmıştı | NATO Genel Sekreteri: Söylediklerimin yayımlanmasından memnunum

ABD Başkanı Trump, dün Lahey'deki NATO Zirvesi'ne gitmek üzere uçakta olduğu sırada NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine attığı bir mesajı sahibi olduğu Truth Social platformundan paylaştı.

Mesajda, Rutte'nin Trump'a "İran konusunda kararlı eylemin için tebrik ve teşekkür ederim. Bu kimsenin cesaret edemeyeceği, hepimizi daha güvenli kılan gerçekten olağanüstü bir eylemdi" ifadeleri yer aldı.

Rutte ayrıca "Donald, Amerika, Avrupa ve dünya için bizi çok ama çok önemli bir noktaya getirdin. Hiçbir Amerikan başkanının on yıllardır başaramadığı büyük bir işi başaracaksın. Avrupa, olması gerektiği gibi çok büyük ödeme yapacak ve bu senin zaferin olacak" diyordu.

"Mesajda söylediklerimi yayınlaması tamamen normal"

NATO Genel Sekreteri, mesajın Trump tarafından paylaşılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Rutte, Trump'ın kısa mesajı kamuoyuyla paylaşmasından “hiç rahatsız olmadığını” söyledi ve mesajında yazdığı her şeyin doğru olduğunda ısrar etti.

Rutte, Lahey'deki zirve başlarken yaptığı açıklamada, “Ona mesajda söylediklerimi yayınlaması tamamen normal. Bence bu bir gerçeğin ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Mesajın paylaşılmasının "utanç verici olup olmadığı" sorusuna yanıt veren Rutte, “Kesinlikle hayır” dedi. Rutte, mesajın paylaşılmasından dolayı memnun olduğu belirtti.