  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump mı Harris mi? Türkiye ABD seçimlerinde kimin kazanmasını istiyor? İşte anket sonucu...
Takip Et

Trump mı Harris mi? Türkiye ABD seçimlerinde kimin kazanmasını istiyor? İşte anket sonucu...

Dünyanın gözü, Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarışacağı 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerine çevrilmişken, Türkiye’deki seçmenin bu yarışa bakışı dikkat çekti. Metropoll Araştırma tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Türkiye’de Trump’ın başkan seçilmesini destekleyenlerin oranı öne çıkıyor. Ankette İYİ Parti seçmeni en çok Kamala Harris’i desteklerken, DEM Parti seçmeni ise Trump’tan yana tavır alıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump mı Harris mi? Türkiye ABD seçimlerinde kimin kazanmasını istiyor? İşte anket sonucu...
Takip Et

Metropoll Araştırma, 9-15 Ekim tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında, ABD başkanlık seçimini de sordu. Anket, bilgisayar destekli telefon yöntemiyle 1483 kişiyle görüşülerek yapıldı. Ankete katılanların yüzde 30,1'i Donal Trump'ın, yüzde 23,0'ı ise Kamala Harris'in kazanmasından yana olduğunu beyan etti.

İYİ Parti Kamala, DEM Parti Trump'tan yana

Ankete göre Donald Trump'ın kazanmasını en fazla DEM Parti seçmeni istiyor. Kamala Harris'in kazanmasını en çok isteyen parti seçmeni ise İYİ Parti'den. Trump'ın kazanmasını en az isteyen seçmenler İYİ Parti'den iken Harris'in kazanmasını en az isteyen seçmenler ise MHP'den. 

Sakın bu çikolatayı yemeyin! Türkiye'de de satılıyor: Kara listeye alındı, hemen iade edin!Sakın bu çikolatayı yemeyin! Türkiye'de de satılıyor: Kara listeye alındı, hemen iade edin!Yaşam

 

ABD seçimlerinin 9’unu doğru tahmin etti! İşte 40 yıllık kurabiye anketinde sonuçlarABD seçimlerinin 9’unu doğru tahmin etti! İşte 40 yıllık kurabiye anketinde sonuçlarDünya

 

Dünya
ABD seçimlerinin 9’unu doğru tahmin etti! İşte 40 yıllık kurabiye anketinde sonuçlar
ABD başkanlarını tahmin etmişti! İşte 40 yıllık kurabiye anketinde sonuçlar
İsrail, çocuk felci aşısının yapıldığı sağlık merkezini bombaladı
İsrail, çocuk felci aşısının yapıldığı sağlık merkezini bombaladı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 393 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 314'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 393 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 314'e yükseldi
İspanya'daki selde ölü sayısı 211'e yükseldi! Çok sayıda kayıp var
İspanya'daki selde ölü sayısı 211'e yükseldi! Çok sayıda kayıp var
Elon Musk’ın başı Twitter’ın eski CEO’suyla dertte!
Elon Musk’ın başı Twitter’ın eski CEO’suyla dertte!
ABD’den Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık ek askeri yardım
ABD’den Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık ek askeri yardım