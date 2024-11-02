Trump mı Harris mi? Türkiye ABD seçimlerinde kimin kazanmasını istiyor? İşte anket sonucu...
Dünyanın gözü, Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarışacağı 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerine çevrilmişken, Türkiye’deki seçmenin bu yarışa bakışı dikkat çekti. Metropoll Araştırma tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Türkiye’de Trump’ın başkan seçilmesini destekleyenlerin oranı öne çıkıyor. Ankette İYİ Parti seçmeni en çok Kamala Harris’i desteklerken, DEM Parti seçmeni ise Trump’tan yana tavır alıyor.
Metropoll Araştırma, 9-15 Ekim tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında, ABD başkanlık seçimini de sordu. Anket, bilgisayar destekli telefon yöntemiyle 1483 kişiyle görüşülerek yapıldı. Ankete katılanların yüzde 30,1'i Donal Trump'ın, yüzde 23,0'ı ise Kamala Harris'in kazanmasından yana olduğunu beyan etti.
İYİ Parti Kamala, DEM Parti Trump'tan yana
Ankete göre Donald Trump'ın kazanmasını en fazla DEM Parti seçmeni istiyor. Kamala Harris'in kazanmasını en çok isteyen parti seçmeni ise İYİ Parti'den. Trump'ın kazanmasını en az isteyen seçmenler İYİ Parti'den iken Harris'in kazanmasını en az isteyen seçmenler ise MHP'den.
Halkımız ABD başkanlık seçiminde Donald Trump’tan yana. pic.twitter.com/UT59LLYvX0— Ozer Sencar (@ozersencar1) October 27, 2024