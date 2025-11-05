Trump, milyarder Isaacman'i NASA Direktörlüğü'ne yeniden aday gösterdi

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, "geçmişteki bağlantılarını yeniden değerlendirdikten sonra" adaylığını geri çektiği milyarder iş insanı Jared Isaacman'i, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğü görevine yeniden aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Isaacman'in adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin NASA'nın Geçici Direktörü olarak "olağanüstü" bir iş çıkardığını belirten Trump, "Başarılı bir iş insanı, hayırsever, pilot ve astronot olan Jared Isaacman'i NASA Direktörü olarak aday göstermekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Trump, "uzaya tutkusu, astronotluk deneyimi ve keşfin sınırlarını zorlama, evrenin gizemlerini çözme ve yeni uzay ekonomisini geliştirme konusundaki adanmışlığının" Isaacman'i NASA'yı yeni bir seviyeye taşımak için "ideal aday" haline getirdiğini kaydetti.

Trump, Aralık 2024'te Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD'li iş insanı Elon Musk ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Trump, Haziran 2025'te, Isaacman'in geçmişteki bağlantılarını yeniden değerlendirdiğini ve bu doğrultuda adaylığını geri çektiğini duyurmuştu.

İlk olarak 2021 yılında Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roketle uzaya çıkan Isaacman, Eylül 2024'te yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıktı.

Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, "Shifts4" ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak Amerikan kamuoyunda kendisine yer edindi.

