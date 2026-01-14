Trump: Minnesota için 'hesap ve intikam günü' yaklaştı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını öldürmesinden bu yana eyalette federal hükümete tepkiler sürerken Trump, sosyal medya paylaşımlarında göçmenlik politikalarını savundu.

Eyalette çok sayıda hükümlü katil, uyuşturucu kaçakçısı, tecavüzcü ve diğer tehlikeli insanların bulunduğunu ifade eden Trump, bunların çoğunlukla yabancı ülkelerdeki hapishanelerden ve akıl hastanelerinden geldiğini öne sürdü.

Trump, ICE'ın tüm amacının, bu kişileri eyaletten uzaklaştırmak ve geldikleri yerlere geri göndermek olduğunu iddia etti.

Ülkedeki suç oranlarından Demokratları sorumlu tutan Trump, "Büyük Minnesota halkı, korkmayın, hesap ve intikam günü geliyor." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca Minnesota Valisi Tim Walz'un da eyaletin "Somalili dolandırıcılar tarafından istilasına" izin verdiğini savunarak, bu iddiaların soruşturulması için ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'a talimat verdiğini kaydetti.

ICE birimlerinin 7 Ocak'ta Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülkede tepki toplamıştı.

Olayın ardından Minnesota eyaleti, ICE ve diğer görevlilerin eyalete konuşlandırılmasını durdurmak amacıyla Trump yönetimine dava açmıştı.