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Trump “misilleme vergileri” açıklamaya hazırlanıyor!

Trump, ABD mallarına yüksek vergi uygulayan ülkelere getirilecek misilleme vergileri bugün duyuracak.

Haber Merkezi
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Trump “misilleme vergileri” açıklamaya hazırlanıyor!
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Başkan Donald Trump, ABD mallarına daha yüksek vergi uygulayan ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi koyma tehdidini yerine getirme sözü vererek misilleme gümrük vergilerini bugün açıklayacağını söyledi.

Bu hamle, ekonomik ortaklarla olan ticaret savaşında büyük bir tırmanış anlamına geliyor. Trump bu hamleyi Truth Social platformunda duyurdu. Tarifelerin ne olacağı, nasıl yapılandırılacağı ya da ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt daha önce Trump'ın gümrük tarifeleri programını perşembe günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapacağı görüşmeden önce açıklamayı planladığını belirtmişti.

Trump programı ne zaman açıklamayı planladığına dair kesin bir bilgi vermese de Beyaz Saray, Trump'ın Hindistan liderinin Beyaz Saray'a varışından önce Washington saatiyle 13:00'te (TSİ 21.00) kararnameleri imzalamayı planladı ifade edildi.

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