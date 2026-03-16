Trump: Mücteba Hamaney ölmüş olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında, "Bunu yapmasaydık, 3'üncü Dünya Savaşı'na dönüşecek bir nükleer savaş yaşanırdı" dedi.

Trump, "Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman sizde bir sorun var, çünkü onlar bunu kullanacaktır. Tek soru, bunu elde ettikten bir saat içinde mi yoksa bir gün içinde mi kullanacaklarıdır. Sadece İsrail'i değil, tüm Ortadoğu'yu havaya uçururlar" dedi.