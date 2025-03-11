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Trump, Musk'a destek için yeni bir Tesla otomobil satın alacak

ABD Başkanı Trump, son dönemdeki tepkilere karşı Elon Musk’a destek olmak için Tesla alacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump, Musk'a destek için yeni bir Tesla otomobil satın alacak
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ABD Başkanı Donald Trump, elektrikli otomobil üreticisi ve müttefiki Elon Musk'a desteğini göstermek için, son zamanlarda yaşanan “Tesla Takedown” protestoları ve şirketin hisse senedi fiyatındaki düşüşün ortasında yeni bir Tesla otomobil satın alacağını söyledi.

Musk'ın Trump'ın emriyle federal işgücünde yapılan kapsamlı kesintilerdeki rolü, ABD'de Tesla'ya karşı protestolara yol açtı.

Yaklaşık 350 gösterici geçtiğimiz hafta Portland, Oregon'daki bir Tesla elektrikli araç bayisinin önünde protesto gösterisi düzenlerken, mart ayının başlarında New York'taki bir Tesla bayisinin önünde düzenlenen gösteride dokuz kişi tutuklandı.

Musk, Trump yönetiminin sözde Hükümet Verimliliği Departmanı ya da DOGE'nin öncülüğünü yapıyor.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda Musk'ı savunarak ülkeye yardım etmek için “her şeyini ortaya koyduğunu” ve “harika” bir iş çıkardığını söyledi.

Trump, “Gerçekten büyük bir Amerikalı olan Elon Musk'a olan güven ve desteğimin bir göstergesi olarak yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım” dedi.

Musk da kendi sosyal medya platformu X üzerinden Başkan'a desteği için teşekkür etti.

Tesla'nın piyasa değeri, 17 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,5 trilyon dolara ulaşmasından bu yana yarıdan fazla düşerek Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferini finanse etmesine yardımcı olmasının ardından elde ettiği kazançların çoğunu sildi.

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