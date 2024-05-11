Trump, nakit ihtiyacıyla karşı karşıya kalabilir: İki dev kulesini satmak neden zor olacak?

Gazete Oksijen'in derlediği habere göre Donald Trump'ın nakit sıkıntıları azalsa da henüz bitmiş sayılmaz. New York'taki dolandırıcılık, iftira ve cinsel istismar davalarından kaynaklanan yasal cezalar için hala 540 milyon dolardan fazla borcu var. Bu miktarın elindeki nakitten daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Eğer temyiz mahkemesi hızlı hareket eder ve Trump'ın aleyhine karar verirse eski başkan nakit arayışına geri dönecek.

Mülklerin esas sahibi Steven Roth

Trump ortaklıklar, kiralamalar ve yükümlülüklerle dolu gayrimenkul imparatorluğunda pek fazla destek bulamayabilir. En değerli iki kulesi (1290 Avenue of the Americas ve 555 California Street) bu karmaşıklığın bir örneği. Trump bu binaları kontrol etmiyor, bunun yerine %30 sınırlı ortaklık hissesine sahip. Bu mülklerde asıl söz sahibi olan kişi, diğer %70'in sahibi olan halka açık Vornado Realty Trust'ın CEO'su Steven Roth.

Vornado Trump'ı satın alır mı?

Piper Sandler analistlerinden Alexander Goldfarb, böyle bir şeyin 1,3 milyar dolarlık nakit rezervi üzerinde istenmeyen bir baskı yaratacağını söylüyor ve halka açık şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde vadesi dolacak milyarlarca borcu ve Manhattan'daki Penn Bölgesi gibi diğer alanlar için büyük hedefleri olduğunu belirtiyor.

Kimileri ise Vornado'nun Trump'ın hisselerini indirimli fiyatlarla alabilmesi halinde Roth'un bir anlaşma yapmayı düşünebileceğini öne sürüyor. Otuz yıl önce Roth ve Trump'ın her ikisi de Alexander's adlı bir mağazanın hisselerine sahipti ve şirketle ne yapılacağı konusunda rakip fikirleri vardı. Trump borç sorunlarıyla karşılaşınca hisselerini Citibank'a devretmek zorunda kalmış, Citibank da geri dönüp hisseleri piyasa fiyatından %20 indirimle Roth'a satmıştı.

"Kuveytli bir fona satabilirler"

Tarih teorik olarak tekerrür edebilir. Marcus and Millichap'ta ticari gayrimenkul brokeri olan Eric Anton, "Vornado değerinin altında bir fiyata satın alabilirse, bunu yapabilir. Onu sıkıştırıyorlar ve sonra gidip %30'unu Kuveytli bir fona satabilirler" dedi. Bu da Trump için ideal bir sonuç değil ama sıkıştığında nakit bulmasına yardımcı olabilecek bir sonuç. Vornado ile çalışan bir kaynak "Roth bu tip bir adam. Köpekbalıkları suda kan kokusu aldıklarında saldırırlar" dedi.

Eğer Vornado ihaleyi kazanır ama Trump başka birine satmayı önerirse, işler daha da zorlaşabilir. Öncelikle, ofis gayrimenkullerindeki kontrol gücü olmayan paylar için sınırlı alıcı havuzu var ve bu durum satış fiyatını etkileyebilir. Ayrıca ofis gayrimenkulünün karşı karşıya olduğu bir sorun var: Piyasa Covid-19'dan sonra hâlâ toparlanabilmiş değil.

Truth Social çıkış kapısı olabilir

Truth Social'ın ana şirketi olan Trump Media and Technology Group'taki 6.2 milyar dolarlık hissesi sadece eylül ayına kadar, yani dolandırıcılık temyiz davasının başlayacağı aynı aya kadar kilitli. Hisseler çılgınca işlem görüyor, ancak birkaç ay daha dayanırlarsa, Trump teorik olarak hisselerini elden çıkarabilir ve emlak imparatorluğundaki herhangi bir komplikasyonla uğraşmak zorunda kalmadan ihtiyacı olan tüm nakdi toplayabilir.