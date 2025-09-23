  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: NATO ülkeleri Rus hava araçlarını vurmalı
Takip Et

Trump: NATO ülkeleri Rus hava araçlarını vurmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının NATO hava sahasını ihlal etmesi durumunda NATO ülkelerinin bu uçakları vurması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: NATO ülkeleri Rus hava araçlarını vurmalı
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda bazı NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine değindi.

"Rus uçaklari vurulmalı"

ABD Başkanı, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine ilişkin "NATO ülkeleri, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları vurmalı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise Trump ile görüşmesinde savaştaki son duruma ilişkin bilgi vereceklerini ifade ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Altın 3.800 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştıAltın 3.800 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştıEkonomi

 

Dünya
Trump, Arjantin seçimlerinde destekleyeceği kişiyi açıkladı
Trump, Arjantin seçimlerinde destekleyeceği kişiyi açıkladı
Mehmet Öz’ün kardeşi Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu
Mehmet Öz’ün kardeşi Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu
Trump BM'de konuştu: Filistin'i tanımak Hamas'a ödül olur
Trump BM'de konuştu: Filistin'i tanımak Hamas'a ödül olur
Polonya, askeri tatbikat nedeniyle kapattığı Belarus sınırını yeniden açıyor
Polonya, askeri tatbikat nedeniyle kapattığı Belarus sınırını yeniden açıyor
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson: Avrupa, savaş zamanlarına hazırlıklı olmalı
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson: Avrupa, savaş zamanlarına hazırlıklı olmalı