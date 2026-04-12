  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Ne olursa olsun, biz kazanıyoruz. Belki anlaşma yaparlar, belki yapmazlar
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin, "Ne olursa olsun, biz kazanıyoruz. Belki anlaşma yaparlar, belki yapmazlar. ABD açısından bakıldığında, biz kazanıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 Öte yandan Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise İran'ı ‘başarısız bir ülke’ olarak nitelendirdi ve iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Trump, “Hürmüz Boğazı çok uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacak. İnsanlar, Hürmüz'den geçmenin başka alternatifleri olduğunu gördü” diye konuştu.

 Müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, “Anlaşma olmazsa yeniden harekete geçeriz” dedi.