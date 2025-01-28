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Trump-Netanyahu görüşmesinin tarihi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Haber Merkezi
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Trump-Netanyahu görüşmesinin tarihi belli oldu
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyah'yu Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.

Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.

İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.

 

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