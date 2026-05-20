Trump: Netanyahu, İran konusunda ben ne dersem onu yapacak

Tahran-Washington arasında bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı belirsizliğini korurken taraflardan gözdağı niteliğinde yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, masada iki seçenek olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise savaşa geri dönülmesi halinde ‘daha fazla sürprizler’ yaşanacağını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk hedeflerinden birinin, Mahmud Ahmedinejad'ı yeniden iktidara getirmek olduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'tan ise yeni açıklamalar geldi. Trump, Connecticut’ta düzenlenecek Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere havalimanından ayrılırken basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

İran konusunda çok iyi bir durumda olduklarını, bu ülkenin askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, mevcut ateşkesin ne kadar süreceği konusunda ucu açık konuştu.

“Başbakan Netanyahu’ya İran ile ilgili ne söylediniz?” sorusuna Trump, şu yanıtı verdi:

"Ona ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam. Kendisi savaş zamanı başbakanı. Şu an başbakan olarak İsrail’e gitseydim aday olsaydım yüzde 99 onay oranım var. Dün bir anket yaptılar, yani İsrail’e gitsem seçilebilirim. Ama kendisi savaş zamanı başbakanı bunu söylemek lazım. Orada bir cumhurbaşkanı var ve ona iyi davranmıyor."

"Maybe after I do this I'll go to Israel and run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%."

Öte yandan Trump yaşayan en büyük başkan olduğunu söylerken İran'ın bir an önce Hürmüz'ü açması gerektiğini söyledi.

İran konusunda acelesi olmadığını da belirten Trump, "Venezuela'yı ele geçirdik. Temelde İran'ı da ele geçirdik. Şimdiye kadar 13 kişiyi kaybettik. Başkası olsa 100 bin kişiyi kaybederdi tamam mı?" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyaretini değerlendiren Trump, "Çin'in Putin'e yaptığı karşılama benimki kadar iyi miydi emin değilim" diye konuştu.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching Te ile görüşeceğini belirten Trump, "Ben herkesle konuşuyorum. Tayvan konusunu da ele alacağız" diye ekledi.

"Uzun ve dramatik telefon görüşmesi"

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Trump ile Netanyahu'nun, dün gece telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Haberde Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin "uzun ve dramatik" olduğuna vurgu yapılarak, ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründükleri öne sürülmüştü.